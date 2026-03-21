Жители столицы все чаще выбирают отдых в небольших городах Московской области

Москвичи стараются сделать так, чтобы даже обычные выходные давали возможность перезагрузиться и получить новые эмоции. Для этого они все чаще бронируют отели в городах Подмосковья, пишет 360.ru со ссылкой на аналитику сервиса «Яндекс Путешествия».
Никаких перелетов и долгих поездок: столичные жители формируют спрос на отдых в течение одного-двух дней в ближайших городах, где есть возможность посмотреть достопримечательности и побыть вдали от мегаполиса.
Чаще всего москвичи выбирают отели уровня 4 и 5 звезд, где стоимость одной ночи составляет от 8 тысяч рублей.
Города в Нижегородской области также активно развивают свой туристический потенциал.