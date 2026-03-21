В Армавире на Кубани построят новый корпус школы № 4

Учреждение будет рассчитано на 400 учеников начальных классов.

Источник: Национальные проекты России

Дополнительный корпус для учеников начальных классов школы № 4 возведут на улице Азовской в Армавире, сообщили в департаменте строительства Краснодарского края. Работы соответствуют целям нацпроекта «Молодёжь и дети».

Общая площадь нового здания составит 11,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 400 мест. Обучение будет организовано в одну смену.

Помимо учебных классов, в учреждении разместят студию музыки и пения, а также залы для занятий спортом, гимнастикой и хореографией. Корпус будет адаптирован для учеников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе там установят специальный лифт.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.