В Армавире на Кубани построят новый корпус школы № 4

Дополнительный корпус для учеников начальных классов школы № 4 возведут на улице Азовской в Армавире, сообщили в департаменте строительства Краснодарского края. Работы соответствуют целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Общая площадь нового здания составит 11,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 400 мест. Обучение будет организовано в одну смену.
Помимо учебных классов, в учреждении разместят студию музыки и пения, а также залы для занятий спортом, гимнастикой и хореографией. Корпус будет адаптирован для учеников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе там установят специальный лифт.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.