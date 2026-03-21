В Воронежской области второй раз за сутки объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области днем 21 марта снова объявили опасность атаки вражеских БПЛА. Об этом в 13.40 предупредил губернатор Александр Гусев.
— Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА, — написал глава региона в соцсетях.
Он попросил граждан сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. И призвал воронежцев следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Ранее угроза опасности действовала в области почти 12 часов. Ее отменили рано утром. Над четырьмя районами было уничтожено семь украинских беспилотников.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.