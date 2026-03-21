Северное сияние в ночь на 21 марта удивило нижегородцев

В ночь на 21 марта жители Нижегородской области вместе с ярославцами, владимирцами и другими обитателями Центральной России могли наблюдать необычное для средних широт явление природы — яркое северное сияние.
Нижегородцы делятся кадрами в соцсетях. Видно, что небо, особенно на открытой местности, расцвечено инопланетными красками — цветом фуксии, салатовым, фиолетовым.
Северное сияние возникло далеко от Полярного круга потому, что Земли накануне достигла серия мощных солнечных выбросов. Сияние было реакцией магнитосферы Земли на воздействие солнечного вещества.
Нижегородцев в ближайшие дни накроют магнитные бури уровня G2-G3, их общая продолжительность может достигнуть шести суток, прогнозируют специалисты. Северное сияние в ночь на 22 марта тоже может повториться.
Астрономы говорят, что минувшей ночью пик свечения мельчайших частиц под воздействием солнечного ветра пришёлся на 0:30 — 2:30.
Ранее в Нижегородской области северное сияние фиксировали в ночь на 7 декабря 2025 года. Профессор, доктор физико-математических наук Евгений Чупрунов объяснял nn.aif.ru, что северное сияние для Нижегородской области — явление редкое, но не уникальное.