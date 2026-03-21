В Ростовской области прекращены полномочия трёх судей

На должность судьи Марину Федякову впервые назначили в 1995 году на пятилетний срок в Сальский городской суд. В 2000 году её вновь назначили судьей в этот же суд, но уже без ограничения срока полномочий. В Сальский районный суд на должность судьи назначена указом президента в июне 2024 года.