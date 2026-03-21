В Ростовской области прекращены полномочия трёх судей

Как сообщили в пресс-службе Квалификационной коллегии судей (ККС) Ростовской области, коллегия прекратила полномочия, рассмотрев отставку судей Азовского, Сальского и Матвеево-Курганского районных судов и дисциплинарную ответственность судьи Таганрогского городского суда. Эти вопросы были рассмотрены на заседании коллегии 20 марта 2026 года.
В частности, из-за ухода в отставку с мая 2026 года прекратит полномочия судьи Азовского городского суда Ростовской области Ирины Кравченко. На должность судьи она была назначена указом президента России в октябре 2004 года ровно на три года. В июле 2008 года Ирину Кравченко назначили судьей Азовского городского суда без ограничения срока полномочий.
Уже с середины апреля 2026 года прекратят полномочия судьи Сальского районного суда Ростовской области Марины Федяковой из-за её отставки.
На должность судьи Марину Федякову впервые назначили в 1995 году на пятилетний срок в Сальский городской суд. В 2000 году её вновь назначили судьей в этот же суд, но уже без ограничения срока полномочий. В Сальский районный суд на должность судьи назначена указом президента в июне 2024 года.
Кроме того, коллегия прекратила полномочия судьи Матвеево-Курганского районного суда Сергея Бондарева в связи с его смертью.
Также на заседании ККС был рассмотрен вопрос о привлечении судьи Таганрогского городского суда Юлии Гриценко к дисциплинарной ответственности.
Коллегия признала в её действиях наличие дисциплинарного проступка. Но дисциплинарное взыскание на судью не наложили из-за истечения срока привлечения.