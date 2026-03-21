На снимках Черного моря из космоса не выявили новых пятен нефтепродуктов

В рамках ликвидации последствий разлива мазута с затонувших танкеров в Керченском проливе продолжает мониторинг акватории Чёрного моря и побережья Краснодарского края. На сделанных из космоса снимках не было выявлено подтверждённых пятен нефтепродуктов. Такие данные были озвучены на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС 20 марта.
За весь период очистки было собрано более 185 тысяч тонн загрязнённых песка и грунта. Из 182 тысячи тонн утилизировали или направили на хознужды туда, где применение таких материалов безопасно.
Над ликвидацией последствий экологической катастрофы продолжают работать в общей сложности 807 человек с привлечением 187 единиц техники.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об отборе Роспотребнадзором проб в районе Анапы. Если экспертиза не выявит превышения опасных веществ, будет рассмотрен вопрос об открытии анапских пляжей в этом сезоне. В прошлом году они были закрыты, из-за чего туристическая отрасль потерпела значительные убытки.