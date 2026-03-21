Эколог Пальшина рассказала, зачем и когда обрезают деревья в Омске

Татьяна Пальшина, председатель омского регионального общественного объединения «Общественный союз Омска», эколог‑магистрант объяснила omsk.aif.ru, почему в городе массово обрезают деревья и в каких случаях это действительно необходимо.
По словам эксперта, основная причина обрезки — безопасность. Многие деревья в Омске были высажены ещё в 60—70‑е годы и сейчас достигли преклонного возраста. Около 80−90% взрослых насаждений имеют признаки аварийности. Например, на стволе могут появиться грибы или грибница под корой в виде белого налёта, на вершине дерева — голые ветки (это называется суховершинностью), а основные скелетные ветви могут засохнуть и перестать давать листья.
Такие деревья могут представлять опасность для горожан: из‑за болезней и возраста древесина становится хрупкой, и при сильном ветре ветки или даже ствол могут упасть.
Чаще всего обрезку проводят весной, чтобы подготовить деревья к вегетационному периоду и убрать повреждённые за зиму ветви, а также осенью — перед наступлением холодов, чтобы снизить риск повреждений от снега и льда.
Однако сейчас в Омске чаще прибегают не к щадящей обрезке, а к топпингу — жёсткой обрезке «на пень». По сути, у дерева убирают всю крону, оставляя только ствол. Такой метод используют для старых деревьев вблизи дорог, детских площадок, школ и других людных мест, когда дерево уже нельзя спасти щадящими методами. Нередко топпинг рассматривают как альтернативу полному сносу.
Проблема в том, что многие породы деревьев не переносят топпинг. Например, берёзы после такой обрезки обычно погибают. К тому же жёсткая обрезка не решает проблему надолго: ослабленные деревья быстрее поражаются болезнями и снова становятся аварийными.
Кроме того, из‑за массового удаления крон снижается естественная защита города от ветров — раньше деревья работали как волнорезы, смягчая порывы. Сейчас же, по словам Пальшиной, застройка ведётся без учёта розы ветров, а прямые улицы только помогают ветру набирать скорость.
Эксперт подчёркивает: чтобы ситуация улучшилась, нужен комплексный подход — грамотная посадка новых деревьев с учётом микроклимата, регулярный уход за насаждениями и более щадящие методы обрезки вместо массового топпинга.