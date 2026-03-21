В Волгограде дан старт реализации проекта студенческого кампуса

Выездное совещание на месте строительства межуниверситетского кампуса провел утром 21 марта губернатор Андрей Бочаров.
«Сегодня у нас отправная точка реализации проекта. Решение принимается: именно это место будет использоваться для создания современного кампуса мирового уровня», — подчеркнул глава региона.
Речь идет о территории вдоль Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака Советского района Волгограда. Реализовать проект планируется в течение 10 лет.
«По большому счету, мы это строим для первоклассников, которые через десять лет закончат школу и смогут здесь жить и получать знания», — заметил губернатор.
Над концепцией межвузовского студенческого кампуса будет работать ректоры и ученые региона. В его создании задействуют ведущие промышленные и аграрные предприятия региона.
«Создание кампуса по-настоящему упрочит технологический суверенитет нашей страны, а привлечение к его работе ведущих ученых, Российской академии наук, ведущих вузов страны даст синергетический эффект», — отметил Андрей Бочаров.
В то же время в результате реализации проекта будет решена еще одна задача — повышение качества жизни людей, проживающих в микрорайоне. В числе вопросов, которые предстоит решить, — повышение транспортной доступности территории. Варианты расширения улично-дорожной сети и увеличения линий общественного транспорта уже рассматривает администрация Волгограда.
Кроме того, на Тулака планируют построить новую школу на 1200 мест. Проект уже в проработке.
