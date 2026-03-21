Ледовую переправу, соединявшую Нижегородскую область с Чувашией, закрыли

С 20 марта в Нижегородской области закрыли ледовую автомобильную переправу, которая соединяла регион с Чувашией. Движение по льду через реку Сура между селом Наваты и городом Шумерля стало небезопасным из-за потепления, сообщили в региональном МЧС.
Чтобы никто не рисковал, на подъездах к переправе с обеих сторон установили запрещающие знаки и опустили шлагбаумы, а левый берег дополнительно перегородили снежным валом. Спасатели призывают нижегородцев не выходить на лед и тем более не выезжать на нем на транспорте — сейчас это особенно опасно.
Напомним, трое мужчин провалились под лед в акватории Волги неподалеку от Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде.