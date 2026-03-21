Хабаровский «СКА-Нефтяник» уступил московскому «Динамо» в финальной игре

В Хабаровске в финале мужской Суперлиги по хоккею с мячом московское «Динамо» обыграло местный «СКА-Нефтяник» со счётом 8:6. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.
Матч, прошедший 21 марта на арене «Ерофей», получился ярким и результативным. Уже в первом периоде команды обменялись голами, а во втором и третьем «Динамо» сумело оторваться. Хет-триком отметился Егор Ахманаев, дубль оформил Никита Иванов, по одному голу забили Марат Шарипов, Степан Зыков и Арсений Козлов. За хабаровчан хет-трик сделал Юрий Шардаков, по разу отличились Владимир Каланчин, Алан Джусоев и Туомас Мяаття.
«Динамо» завоевало свой десятый титул чемпиона России и укрепило статус самого титулованного клуба в истории отечественного бенди. Последний раз москвичи выигрывали золото в 2022 году. Рекорд по количеству чемпионств принадлежит именно им — десять побед, на втором месте идут красноярский «Енисей» и архангельский «Водник» с девятью титулами каждый.
Для «СКА-Нефтяника» этот сезон завершился серебром. Хабаровская команда в третий раз подряд играла в финале, но взять золото снова не удалось. В 2023 году они стали чемпионами, обыграв в решающем матче «Кузбасс», а в 2024-м уступили в финале тому же «Динамо».