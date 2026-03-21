Ученья свет: стало известно, какую прибавку к зарплате дает высшее образование

Самую высокую верность профессии демонстрируют врачи — 92% из них продолжают работать по специальности. Высокий показатель также у юристов (81%) и главных бухгалтеров (80%). В то же время среди менеджеров по продажам, закупкам и работе с клиентами профильное образование встречается значительно реже — от 15% до 24%. В этих сферах диплом чаще рассматривается как формальность, тогда как решающую роль играют практические навыки и опыт.