Ученья свет: стало известно, какую прибавку к зарплате дает высшее образование

Аналитики сервиса SuperJob изучили, как профиль полученного образования отражается на доходах жителей Нижнего Новгорода. Выяснилось, что работа по специальности не только достаточно распространена, но и напрямую связана с уровнем заработной платы.
В опросе, прошедшем в марте 2026 года, участвовали экономически активные нижегородцы. Почти половина респондентов (47%) сообщили, что трудятся по специальности, указанной в дипломе. Еще 20% работают в смежных направлениях. При этом каждый третий признался, что его нынешняя профессия никак не связана с полученным образованием.
Результаты исследования показали явную тенденцию: чем выше доход, тем чаще человек применяет знания, полученные в вузе. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, по профилю работают 34% опрошенных. В группе с доходом от 200 тысяч рублей доля таких специалистов возрастает до 59%.
Самую высокую верность профессии демонстрируют врачи — 92% из них продолжают работать по специальности. Высокий показатель также у юристов (81%) и главных бухгалтеров (80%). В то же время среди менеджеров по продажам, закупкам и работе с клиентами профильное образование встречается значительно реже — от 15% до 24%. В этих сферах диплом чаще рассматривается как формальность, тогда как решающую роль играют практические навыки и опыт.
