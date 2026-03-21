Юрист сказала, могут ли белорусам выплатить отпускные за два месяца до отдыха

Профсоюзный юрист Юлия Величенко сказала, могут ли белорусам выплатить отпускные за два месяца до отдыха. Подробности сообщает Могилевское областное объедение профсоюзов.
Специалист заметила, что белорусское законодательство устанавливает крайний срок выплаты отпускных. Это не позднее чем за три дня до отпуска. А вот предела для более ранней выплаты законом не предусмотрено, уточняет юрист. И поясняет: это значит, что формально работодатель может перечислить сотрудникам деньги и за два месяца до отдыха.
Однако, подчеркивает Юлия Величенко, выплата за два месяца может привести к финансовым последствиям. Согласно инструкции № 47 по начислению среднего заработка, расчет отпускных осуществляется из заработной платы за 12 месяцев, которые предшествуют месяцу ухода в отпуск.
— Если выдать отпускные задолго до события, они будут рассчитаны по более старому заработку. К моменту начала отпуска сумма может оказаться некорректной, и работодателю придется делать перерасчет, — обратила внимание юрист.
