Суд закрыл доставку суши «Kaifa» в Кунгуре на 60 дней из-за нарушений

В Кунгуре суд временно остановил работу службы доставки суши и роллов «Kaifa». Решение принято после рассмотрения дела об административном правонарушении 19 марта 2026 года.
Поводом для проверки стали жалобы местных жителей, которые сообщили о случаях острого пищевого отравления после заказов в этом заведении.
Специалисты провели санитарную проверку и выявили множество нарушений. Среди проблем — неправильное хранение продуктов, недостаточная обработка посуды и помещений, а также несоблюдение технологий приготовления блюд.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарных норм. В итоге деятельность предприятия приостановили на 60 суток.