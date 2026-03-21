Суд закрыл доставку суши «Kaifa» в Кунгуре на 60 дней из-за нарушений

Источник: Комсомольская правда

В Кунгуре суд временно остановил работу службы доставки суши и роллов «Kaifa». Решение принято после рассмотрения дела об административном правонарушении 19 марта 2026 года.

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей, которые сообщили о случаях острого пищевого отравления после заказов в этом заведении.

Специалисты провели санитарную проверку и выявили множество нарушений. Среди проблем — неправильное хранение продуктов, недостаточная обработка посуды и помещений, а также несоблюдение технологий приготовления блюд.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарных норм. В итоге деятельность предприятия приостановили на 60 суток.