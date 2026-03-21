Дальневосточная креветка за десять лет заняла всю акваторию Азовского моря. Это следует из исследования ученых — Андрея Кулиша от Института биологии южных морей РАН и Елены Саенко из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).
Речь идет о виде Palaemon macrodactylus. Он родом с Дальнего Востока. В Азовское море эти креветки попали предположительно в 2012—2014 годах. Личинки могли занести с балластными водами суда, заходившие в порты Ростова и Керчи.
Первые поимки зафиксировали в 2015 году в Арабатском заливе и дельте Дона. Тогда попадались только молодые особи. Уже с 2017 года креветка начала успешно размножаться в Керченском проливе. К 2019 году нерестовые стада сформировались и в Таганрогском заливе.
Сейчас Palaemon macrodactylus находят в Таганрогском заливе, Керченском проливе, Арабатском и Обиточном заливах, а также в Утлюкском и Молочном лиманах. Ученые предполагают, что вид расселился значительно шире и занимает все Азовское море.
Креветка оказалась очень живучей. Она легко переносит перепады температуры, недостаток кислорода и высокую соленость. Критическая температура для нее — 33 градуса тепла. Гибель наступает при солености 45 промилле.
По словам исследователей, в ближайшем будущем дальневосточная креветка может стать обычным промысловым видом наряду с местными креветками.
