Без осадков и до +16°С: какую погоду ждать белорусам в ближайшие дни

В воскресенье 22 марта и в первые дни новой рабочей недели белорусскую погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщают синоптики.
«Будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед», — говорится в сообщении Белгидромета.
В ближайшие дни в среднем по Беларуси ночная температура будет колебаться от −4°С до +4°С, днем температурный фон по стране составит от +9°С до +16°С.
Ранее в Белгидромете рассказали, что белорусскую погоду на выходных определяет антициклон, центр которого смещается с юга Балтики через север Беларуси в Рязанскую область России.
В понедельник 23 марта также будет переменная облачность и без осадков со слабым туманом и гололедом утром. Ночью местами −5..+2°С, днем столбик термометра поднимется до +9..+15°С.