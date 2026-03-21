Жители Сосновоборска остались без света и связи из-за возгорания кабельного коллектора (видео)

В Сосновоборске произошло возгорание в кабельном коллекторе на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Энтузиастов.
Сигнал о пожаре в кабельном канале поступил спасателям 21 марта в 15:30. На месте работают 29 человек и 8 единиц техники, площадь возгорания уточняется.
Из-за ЧП была отключена электростанция РП-1, чтобы обеспечить доступ к месту пожара. В результате в некоторых районах города пропало электричество. Также у жителей наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом. Информация о пострадавших не поступала.
В Роспотребнадзоре предупреждают, в подъездах многоквартирных домов, расположенных вблизи с местом возгорания, может быть запах гари. Жителям не следует долго находиться в подъездах, проветрить после ликвидации пожара и не открывать окна.
