Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Сосновоборска остались без света и связи из-за возгорания кабельного коллектора (видео)

В Сосновоборске произошло возгорание в кабельном коллекторе на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Энтузиастов.

Сигнал о пожаре в кабельном канале поступил спасателям 21 марта в 15:30. На месте работают 29 человек и 8 единиц техники, площадь возгорания уточняется.

Из-за ЧП была отключена электростанция РП-1, чтобы обеспечить доступ к месту пожара. В результате в некоторых районах города пропало электричество. Также у жителей наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом. Информация о пострадавших не поступала.

В Роспотребнадзоре предупреждают, в подъездах многоквартирных домов, расположенных вблизи с местом возгорания, может быть запах гари. Жителям не следует долго находиться в подъездах, проветрить после ликвидации пожара и не открывать окна.

