Будущим мам Красноярского края рассказали, как безопасно путешествовать в период беременности

С приближением отпускного сезона жители Красноярского края начинают планировать летние поездки. Врачи отмечают, что беременность не является поводом отказываться от путешествий, однако требует более внимательного подхода к выбору маршрута и условий отдыха. Рекомендациями по планированию отпуска поделилась заместитель главного врача по медицинской части Красноярского родильного дома № 4 Ирина Первова. По словам специалиста, путешествовать во время беременности можно, если она протекает без осложнений. При этом срок не должен превышать 36 недель, а при многоплодной беременности — 32 недели. Наиболее благоприятным временем для поездок считается второй триместр — с 14 по 27 неделю. Эксперт рекомендует выбирать направления с привычным климатом, избегая резкой смены температуры и часовых поясов. Оптимально, если разница во времени не превышает двух часов, поскольку в период беременности организму сложнее адаптироваться к новому режиму сна и отдыха. Поездки в экзотические страны, по словам врача, нежелательны из-за повышенных рисков инфекций, обезвоживания и укусов насекомых. Отдых у моря допустим, но требует осторожности. На солнце рекомендуется находиться не более двух часов и избегать пиковых часов активности. Важно использовать солнцезащитные средства и соблюдать питьевой режим. При этом купание в тёплой морской воде может быть полезным: оно снижает нагрузку на спину, укрепляет мышцы и помогает уменьшить отёки. Однако температура воды должна быть не ниже 22 градусов. Наиболее безопасным транспортом для беременных считается поезд, однако при отсутствии противопоказаний допускаются поездки на автомобиле и перелёты. При авиапутешествиях врач советует учитывать повышенный риск тромбоза: использовать компрессионные чулки, регулярно вставать и двигаться по салону, а также пить больше воды, отказавшись от кофе и газированных напитков. Кроме того, лучше выбирать места у прохода для большего комфорта. Перед любой поездкой специалист рекомендует обязательно проконсультироваться с врачом и получить необходимые медицинские документы. По словам эксперта, продуманный и спокойный отдых может быть безопасным и полезным как для будущей мамы, так и для ребёнка.