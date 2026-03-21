Красноярка потеряла больше 440 тысяч, работая на маркетплейсе

Злоумышленник под видом работодателя предложил девушке лёгкие деньги — в её обязанности входило ставить лайки и писать отзывы на товары для поднятия рейтинга. Кроме этого, сотрудница должна была отправлять деньги на разные банковские счета, на которые неизвестные приобретали товары. За всё время девушка перевела больше 400 тысяч рублей, 300 из которых были кредитными. Всю сумму ей обещали вернуть, но этого не случилось.