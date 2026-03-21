В Омске усилилась нехватка педагогов

В омских школах растет «недобор» специалистов по основополагающим предметам.

Источник: «СуперОмск»

В департаменте образования обновили данные о педагогических вакансиях в городских школах, по состоянию на 15 марта 2026 года. Согласно этой информации, по подсчетам «СуперОмска», речь идет о порядка 310 незанятых постах по 16 учебным дисциплинам. Соответственно, в сравнении с показателем месячной давности фиксируется рост, по состоянию на 15 февраля 2026 года речь шла о порядка 290 вакантных постах. С чем связана такая тенденция, не известно.

В частности, «усилилась» нехватка учителей английского языка — 35 вакансий вместо 31 месяцем ранее; русского языка и литературы — 46 специалистов вместо 42; а также преподавателей по математике — с прежних 57 до 60. Два последних предмета, по мнению автора, можно отнести основополагающим. Кроме того, к числу педагогических специальностей с нехваткой кадров в омских школах можно причислить учителей начальных классов: заявлена потребность в 29 таковых.