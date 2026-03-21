Прокуратура начала проверку после ДТП с бензовозом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после ДТП с бензовозом и легковыми автомобилями в Ростовской области, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства региона.

По информации областного ГУМЧС, в субботу днем на 34-м километре автодороги «Ростов — Таганрог» столкнулись бензовоз и четыре легковых автомобиля. Бензовоз загорелся. Погибли три человека, еще двое пострадали.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сказал представитель ведомства.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.