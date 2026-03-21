Пассажиропоток в пермском аэропорту «Большое Савино» вырос на 2,1%

Пассажиропоток в «Большое Савино» увеличился по сравнению с показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«За январь и февраль воздушная гавань Перми обслужила почти 256 тысяч пассажиров — это на 2,1% больше, чем за тот же период 2025 года. Даже в самый короткий месяц года мы сохранили высокую активность», — рассказали в аэропорту.
В «Большом Савино» также добавили, что январе услугами аэропорта воспользовались 119 853 человека.
В комментариях к сообщению потенциальные пассажиры интересуются, когда запустят прямые рейсы из Перми в Краснодар и Геленджик, а также в Тюмень и Новый Уренгой.
Напомним, 10 апреля возобновятся перелёты из Перми в Минск, которые в сентябре приостановили из-за снижения спроса. Улететь в Беларусь из столицы Прикамья можно будет в понедельникам в пятницам. Полёты из Минска в Пермь запланированы на понельник и четверг.