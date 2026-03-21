Вдоль улицы Суворова в Калининграде хотят создать парк водно-болотных угодий. Об этом журналистам сообщил руководитель Дирекции ландшафтных парков Дмитрий Смищук.
Концепция по этой территории у нас такая: часть парка Гагарина будет в космической тематике, а нижняя, где пойма реки Товарной — про землю. Ведь из космоса смотрят на землю. Если мы договоримся с властями, то в будущем сделаем парк водно-болотных угодий. Там можно будет увидеть, как что растёт, кто там живёт и двигается, —сказал Смищук.
По словам главы администрации Елены Дятловой, общая площадь территории вдоль улицы Суворова, которую присоединили к парку имени Гагарина, составляет 23 гектара. В будущем её планируют благоустроить.
Работы по реконструкции парка выполняет ООО «Техстрой Проект» за 380 миллионов рублей. Ранее компания занималась первым этапом благоустройства. В начале 2025 года организация установила космическую площадку за 71,6 миллиона рублей.
В рамках второго этапа подрядчику предстоит обустроить современные пешеходные маршруты и создать зоны для отдыха. Для обеспечения безопасности смонтируют освещение и видеонаблюдение.
В зелёной зоне обустроят новую сцену для проведения концертов и представлений. На территории также появятся площадки для воркаута, мини-футбола, дрессировки собак. Рядом с дорожками поставят новые скамейки, велопарковки, урны, столы для игр в шашки, информационные стенды, а также инсталляция покорителей космоса.