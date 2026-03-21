Беларусь рассматривает три варианта для пункта захоронения радиоактивных отходов. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Дмитрий Логвин.
— Процесс выбора площадки очень трудоемкий. Сейчас происходит оценка воздействия на окружающую среду, — уточнил Дмитрий Логвин.
По его словам, необходимо рассчитать социальные факторы, безопасность, экономику. Также необходимо рассчитать вариации расположения указанной площадки вблизи определенных объектов. Директор организации пояснил, что в комплексе это решает большое научное сообщество, а также проектные институты.
Логвин обратил внимание, что для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов рассматривают три варианта. В частности, местность в Гродненской области, где находится Белорусская АЭС. Рассматривают Могилевскую область и Гомельскую область, которая не используется из-за последствий на ЧАЭС.