Беларусь рассматривает три варианта для пункта захоронения радиоактивных отходов

Эксперт сказал, где в Беларуси могут построить пункт захоронения радиоактивных отходов.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь рассматривает три варианта для пункта захоронения радиоактивных отходов. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Дмитрий Логвин.

— Процесс выбора площадки очень трудоемкий. Сейчас происходит оценка воздействия на окружающую среду, — уточнил Дмитрий Логвин.

По его словам, необходимо рассчитать социальные факторы, безопасность, экономику. Также необходимо рассчитать вариации расположения указанной площадки вблизи определенных объектов. Директор организации пояснил, что в комплексе это решает большое научное сообщество, а также проектные институты.

Логвин обратил внимание, что для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов рассматривают три варианта. В частности, местность в Гродненской области, где находится Белорусская АЭС. Рассматривают Могилевскую область и Гомельскую область, которая не используется из-за последствий на ЧАЭС.