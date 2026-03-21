Орден Ходжи Ахмеда Яссауи появится в Казахстане

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что ближайшее время подпишет указ о включении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в перечень государственных наград Казахстана.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

«В ближайшее время я подпишу Указ о включении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в перечень государственных наград. Эта высокая награда будет присуждаться известным отечественным и зарубежным ученым, государственным и общественным деятелям. Считаю, что этот орден должен обладать высоким статусом», — отметил Токаев.

Национальная идентичность и самобытная культура — это тот фундамент, без которого невозможно построить прогрессивное государство, подчеркнул президент.

«На одном из заседаний Национального курултая я говорил о знаменитом Ходже Ахмеде Яссауи. Этого всемирно известного мыслителя мы все должны воспринимать, прежде всего, как выдающегося представителя казахского народа. Нам необходимо широко популяризировать его наследие во всех уголках мира, особенно в крупных странах, но, прежде всего, нам нужно познакомить с его творчеством наших соотечественников», — сказал Токаев.

Также он заявил, что необходимо посвятить Ходжи Ахмеду Яссауи высококачественные книги и фильмы, также организовать во всех регионах чтения, посвященные его уникальному интеллектуальному наследию.

Ранее Токаев почтил память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее в Туркестане. К слову, мавзолей внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.