Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представители Чувашии примут участие в фестивале «Звезды гостеприимства»

Состязание соберет лучших специалистов в сфере туризма, ресторанного и гостиничного дела.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональный фестиваль «Звезды гостеприимства» пройдет 29−31 марта в Казани в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В число его участников войдут представители Чувашии, сообщили в министерстве экономического развития и имущественных отношений республики.

На фестивале состоится состязание лучших специалистов в сфере туризма, ресторанного и гостиничного дела. За Чувашию выступят восемь участников. Они будут соревноваться в номинациях «Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму», «Лучший менеджер ресторана», «Лучший бармен», «Лучший повар», «Восходящая звезда. Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму» и «Лучший кондитер».

«Гостеприимство не свод правил, а искреннее отношение. Участники везут в Казань частицу души Чувашии, а их профессионализм повышает привлекательность региона для туристов», — отметили в министерстве экономического развития и имущественных отношений республики.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.