Представители Чувашии примут участие в фестивале «Звезды гостеприимства»

Межрегиональный фестиваль «Звезды гостеприимства» пройдет 29−31 марта в Казани в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В число его участников войдут представители Чувашии, сообщили в министерстве экономического развития и имущественных отношений республики.
На фестивале состоится состязание лучших специалистов в сфере туризма, ресторанного и гостиничного дела. За Чувашию выступят восемь участников. Они будут соревноваться в номинациях «Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму», «Лучший менеджер ресторана», «Лучший бармен», «Лучший повар», «Восходящая звезда. Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму» и «Лучший кондитер».
«Гостеприимство не свод правил, а искреннее отношение. Участники везут в Казань частицу души Чувашии, а их профессионализм повышает привлекательность региона для туристов», — отметили в министерстве экономического развития и имущественных отношений республики.
