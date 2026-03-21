Первую ординатуру по психотерапии запустят в Нижнем Новгороде с 1 сентября

В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского с 1 сентября откроется ординатура по психотерапии. Такой формат подготовки врачей появится в регионе впервые, сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов.
Будущих психотерапевтов будут готовить на базе Института клинической медицины ННГУ, программа тесно переплетется с психиатрией и наркологией. Практику ординаторы будут проходить в областной психоневрологической больнице № 3, наркодиспансере и других профильных медучреждениях Нижнего Новгорода. К преподаванию курса привлекут опытных психологов, психотерапевтов и гештальт-терапевтов.
