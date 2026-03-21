Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первую ординатуру по психотерапии запустят в Нижнем Новгороде с 1 сентября

Врачей будут готовить на базе Института клинической медицины ННГУ.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского с 1 сентября откроется ординатура по психотерапии. Такой формат подготовки врачей появится в регионе впервые, сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов.

Будущих психотерапевтов будут готовить на базе Института клинической медицины ННГУ, программа тесно переплетется с психиатрией и наркологией. Практику ординаторы будут проходить в областной психоневрологической больнице № 3, наркодиспансере и других профильных медучреждениях Нижнего Новгорода. К преподаванию курса привлекут опытных психологов, психотерапевтов и гештальт-терапевтов.

Напомним, операции по пересадке роговицы глаза по полису ОМС впервые стали доступны жителям Нижегородской области. Высокотехнологичную помощь начали оказывать в областной клинической больнице имени Семашко, где с начала марта уже провели четыре таких вмешательства.