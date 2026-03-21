Свыше 47 тысяч жителей Комсомольска-на-Амуре стали волонтерами

Участниками добровольческих объединений в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края стали более 47 тысяч человек. Работа по патриотическому воспитанию ведется в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
Всего в городе действуют 237 таких организаций для молодежи и детей. Также активно работает городское отделение движения «Волонтеры Победы», объединившее около 300 человек. Они оказывают помощь ветеранам, приводят в порядок места воинских захоронений, организуют исторические викторины и массовые молодежные мероприятия.
Еще одним примером гражданско-патриотического воспитания является участие детей и молодежи города в работе всероссийских организаций, таких как Движение первых и «Орлята России». В частности, в Комсомольске-на-Амуре открыты 52 первичных отделения Движения первых, в них состоят более 17 тысяч человек.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.