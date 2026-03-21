В Хабаровском крае выявили ночную продажу алкоголя в жилых домах

В Хабаровском крае совместно с депутатами Закдумы провели рейды и выявили нелегальную торговлю алкоголем в ночное время. Проверки прошли в феврале в Комсомольске-на-Амуре и в марте в Хабаровске, сообщили в пресс-службе главного управления регионального госконтроля и лицензирования края.
Инспекторы осмотрели бары, расположенные в многоквартирных домах. Везде обнаружили одно и то же нарушение — алкоголь продавали после 23:00 на вынос, хотя по закону такие заведения в жилых домах не имеют права торговать спиртным в это время.
В отношении индивидуальных предпринимателей возбудили административные производства по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Нарушителям грозят серьёзные штрафы: должностным лицам от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам от 100 до 300 тысяч рублей.
Отметим, что в Хабаровском крае действуют жёсткие ограничения на продажу алкоголя. В магазинах спиртное нельзя купить с 22:00 до 10:00, а в барах и кафе жилых домов — с 23:00 до 10:00. Эти правила ввели для снижения снижения шума от ночных компаний и предотвращения беспорядков.