В Хабаровском крае выявили ночную продажу алкоголя в жилых домах

Отметим, что в Хабаровском крае действуют жёсткие ограничения на продажу алкоголя. В магазинах спиртное нельзя купить с 22:00 до 10:00, а в барах и кафе жилых домов — с 23:00 до 10:00. Эти правила ввели для снижения снижения шума от ночных компаний и предотвращения беспорядков.