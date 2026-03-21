Ледовая переправа через Суру прекратила работать в Нижегородской области

С 20 марта ледовая переправа между селом Наваты (Нижегородская область) и городом Шумерля (Чувашская Республика) официально закрыта. Об этом сообщили представители МЧС по региону.

На подъездах к берегам установлены запрещающие знаки, шлагбаумы опущены, а на левом берегу дополнительно создано препятствие в виде снежного вала.

МЧС предупредили нижегородцев: просим жителей соблюдать меры безопасности: не выходите на тонкий лёд и не выезжайте на него на транспорте. Берегите свою жизнь и здоровье.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что автомобильная переправа Наваты-Шумерля, соединяющая Нижегородскую область с Чувашией в зимнее время, закрылась в связи с наступлением весны.