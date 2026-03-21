В Хабаровске подростки разгромили магазин спорттоваров

В Хабаровске группа подростков устроила беспорядок в спортивном магазине Индустриального района. Об этом сообщили в MAX-канале городской полиции.
Несовершеннолетние пришли в торговый зал, начали с криками пинать выставленные мячи, швырять одежду и аксессуары с полок. На замечания персонала они не реагировали, а свои действия сопровождали громкими нецензурными комментариями. Магазин понёс материальный ущерб, но точная сумма пока не уточняется.
Видео инцидента быстро разлетелось по соцсетям. Полицейские увидели публикацию во время мониторинга интернета и сразу начали проверку. Инспекторы ПДН отдела полиции № 3 устанавливают личности всех участников и выясняют обстоятельства произошедшего.
К родителям или законным представителям несовершеннолетних при необходимости применят меры профилактики. Полиция напоминает, что за подобные действия подростки могут попасть на учёт в ПДН, а родители — получить административный штраф.