Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА помогли отыскать нелегалов в лабиринте телиц под Волгоградом

В Волгоградской области прошёл очередной рейд по профилактике нелегальной миграции. С помощью БПЛА силовики осмотрели лабиринты из полиэтиленовых теплиц, расположившихся на территории Иловлинского района.

— По результатам проведенных мероприятий 32 иностранных гражданина были доставлены в подразделения полиции, в отношении 9 составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, — сообщили правоохранители.

Отметим, накануне сообщалось об аналогичной проверке в ещё одном тепличном хозяйстве на территории Иловлинского района. Тогда в рейде также участвовали бойцы СОБР.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

