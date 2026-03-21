Уральскую неясыть заметили в Воронежском заповеднике

Сову видели возле Центральной усадьбы и на границе заповедника.

Источник: АиФ Воронеж

Орнитологи Воронежского заповедника дважды за нынешний месяц видели представителя редкого для нашего региона гостя — длиннохвостую неясыть, которую называют также уральской. Область гнездования этого вида сов расположена севернее Воронежской области. Об этом сообщили в Воронежском заповеднике.

Уральская неясыть отличается от серой, обычной для Воронежской области, рисунком на перьях. У длиннохвостой совы он представляет собой жирные продольные полосы. У серой на перьях темные пестрины, напоминающие перевернутые «елочки». Уральская неясыть немного крупнее серой, отчасти за счет более длинного хвоста, от него и пошло ее второе название.