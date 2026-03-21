Юристы сказали, могут ли белорусы повторить церемонию бракосочетания, находясь в браке

Специалисты уточняют, что такая возможность действительно есть. Однако речь идет не про повторную регистрации брака, а про торжественную церемонию чествования супругов, которая приурочена к памятной дате семейной жизни.
«В соответствии с законодательством органы загса проводят подобные мероприятия для пар, желающих вновь почувствовать себя молодоженами и торжественно отметить годовщину свадьбы», — отметили в управлении.
И обратили внимание, что никаких ограничений нет. Церемонию могут провести и для супругов, которые состоят в браке всего один год.
Белорусам для проведения церемонии следует заранее обратиться в отдел загса. При себе нужно иметь свидетельство о браке. При этом, замечают юристы, не обязательно возвращаться в тот загс, где был зарегистрирован брак.