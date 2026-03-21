ПВО уничтожила 54 украинских БПЛА над Россией за семь часов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Силы ПВО за семь часов уничтожили 54 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
«Двадцать первого марта в период с 7.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.
