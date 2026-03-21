Минцифры предложило ограничить ChatGPT и Gemini

Минцифры России предложило законопроект, который может ограничить или запретить использование ряда зарубежных технологий искусственного интеллекта, включая ChatGPT, Claude и Gemini. Документ уже опубликован для общественного обсуждения, а возможное вступление новых норм в силу ожидается не раньше 1 сентября 2027 года.
Как пояснил РИА Новости старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков, под ограничения могут попасть так называемые трансграничные ИИ — иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж.
«Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в материале.
Официальной целью инициативы называют защиту граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.
Кроме того, законопроект предусматривает новые требования к сервисам с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки. Их владельцев могут обязать хранить данные россиян на территории страны в течение трёх лет.
При этом, по словам Дьякова, открытые модели — такие как Qwen или DeepSeek — можно использовать внутри страны без передачи данных за границу, если они развёрнуты на собственной инфраструктуре компаний или госорганизаций.
Эксперт отметил, что конкретные критерии, по которым будут вводиться ограничения для иностранных ИИ, в документе пока не прописаны, сообщает «Сибдепо».