В Хабаровском крае 21 марта открывается весенняя охота на бурого медведя

В Хабаровском крае с 21 марта стартует весенняя охота на бурого медведя. Разрешение действует до 10 июня 2026 года, сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства края.
Охотник может выбрать максимум два непрерывных периода для добычи зверя. Общая продолжительность охоты не должна превышать 30 календарных дней. Это правило помогает равномерно распределить нагрузку на популяцию медведя.
В регионе по-прежнему действует запрет на охоту на кабана. Ограничения продлятся до 10 января 2029 года по постановлению правительства края от 24 октября 2025 года. Исключения сделали только для научных исследований и регулирования численности вида.
Для охоты в общедоступных угодьях нужно иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Без полного пакета документов охота считается незаконной.
Перед выездом рекомендуется внимательно изучить границы охотничьих угодий края. Это поможет избежать нарушений и случайного выхода за пределы разрешённых зон. Управление охотничьего хозяйства напоминает, что все правила нужно соблюдать строго.