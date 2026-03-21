Рекордные 53 млрд рублей оставили нижегородцы в кафе и ресторанах в 2025 году

Кафе и рестораны — это не просто места, где можно вкусно поесть. Здесь пробуют новые блюда, встречаются с друзьями, проводят романтические свидания, отдыхают и делают яркие фотографии. А ещё это отличный способ познакомиться с кухней и традициями других стран.
Нижегородцам, судя по цифрам, все это нравится. Так, с января по декабрь 2025 года предприятия общественного питания региона получили выручку в размере 53 млрд рублей. Это на 0,9% больше, чем годом ранее. Официальные данные привел Нижегородстат.
