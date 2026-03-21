Правила эвакуации автомобилей хотят изменить в Нижегородской области

Депутаты хотят привести региональный закон в соответствие с федеральным законодательством.

Комитет Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству предлагает внести изменения в Закон Нижегородской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств». Соответствующие материалы размещены на сайте ЗС НО.

Основания для поправок — приведение регионального закона в соответствие с федеральным законодательством и уточнение некоторых понятий и формулировок.

В частности, фразы «лицо, осуществляющее перемещение» и «лицо, осуществляющее хранение» предлагается заменить на «представитель специализированной организации», чтобы исключить неоднозначное толкование, кто является этими лицами.