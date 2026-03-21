В лесах под Петербургом появились первые грибы

В лесах Ленинградской области начался грибной сезон. Фотографии первых находок уже размещаются в социальных сетях.
Так, в сообществе «Грибы и Грибники СПб» социальной сети ВКонтакте опубликованы фотографии первых саркосцифов австрийских. Это яркие алые грибы. Их считают одним из символов ранней весны.
Как пишет «Вечёрка», саркоцифа является съедобной, но низкого качества. Мякоть хрящеватая и немного жестковатая. Перед приготовлением такие грибы нужно отваривать в подсоленной воде.
Напомним, в середине марта погода в Санкт-Петербурге оказалась самой тёплой за много лет метеорологических наблюдений. Несколько дней подряд температура воздуха устанавливала новые рекорды.