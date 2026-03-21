Жителям Хакасии вручат 895 знаков отличия ГТО

Успешно сдавшим нормативы ГТО жителям Хакасии вручат 895 знаков отличия, сообщили в пресс-службе минспорта республики. Популяризация здорового образа жизни отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Награды, в частности, будут вручены жителям региона, которые успешно сдали нормативы комплекса в апреле-сентябре 2025 года. Все необходимые документы уже направлены в муниципальные центры тестирования ГТО. Церемонии вручения будут организованы в городах и районах Хакасии.
«По итогам сдачи нормативов в указанный период жители Хакасии получат 895 знаков отличия ГТО, из них: золото — 635, серебро — 156, бронза — 104. Среди городов Хакасии лидером по количеству знаков стал Абакан — 525», — прокомментировали в минспорте республики.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.