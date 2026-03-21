В Калининграде водитель насмерть задавил мужчину, лежавшего на тротуаре

Пострадавший скончался в отделении реанимации, не приходя в сознание.

В Калининграде водитель сбил лежащего на тротуаре мужчину, пострадавший скончался в реанимации. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл поздним вечером на улице Багратиона в Московском районе. 43‑летний водитель автомобиля SsangYong при движении задним ходом наехал на 44‑летнего местного жителя, который лежал на тротуаре.

Пострадавшего с переломом свода черепа, ушибом головного мозга и множественными переломами доставили в больницу. Он умер в отделении реанимации, не приходя в сознание.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в областном центре пострадала женщина-пешеход. Её сбила машина, когда она переходила проезжую часть.