Нижегородский «Водолет» признан лучшей судоходной компанией России

Нижегородская судоходная компания «Водолет» стала победителем всероссийского конкурса «Лидер отрасли». Она признана лучшей в сфере регулярных пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Конкурс проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Он существует еще с 2013 года и включает 16 номинаций, в которые участвуют как подведомственные организации, так и частные компании.
Что касается масштабов работы «Водолета», то сегодня его парк составляют два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» («Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов»), пять судов «Валдай 45Р» и два судна на воздушной подушке «Спутник». Только за навигацию 2025 года они выполнили 4 600 рейсов и перевезли почти 121 тысячу пассажиров.
Отметим, развитие водного транспорта президент Владимир Путин обозначил как одну из ключевых задач. В 2019 году Нижегородская область начала возрождать скоростной речной флот, субсидируя перевозки и приобретение судов. Теперь эти усилия получили признание на федеральном уровне.