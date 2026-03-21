Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский «Водолет» признан лучшей судоходной компанией России

Компания победила в конкурсе «Лидер отрасли» в номинации регулярных пассажирских перевозок.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская судоходная компания «Водолет» стала победителем всероссийского конкурса «Лидер отрасли». Она признана лучшей в сфере регулярных пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Он существует еще с 2013 года и включает 16 номинаций, в которые участвуют как подведомственные организации, так и частные компании.

Что касается масштабов работы «Водолета», то сегодня его парк составляют два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» («Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов»), пять судов «Валдай 45Р» и два судна на воздушной подушке «Спутник». Только за навигацию 2025 года они выполнили 4 600 рейсов и перевезли почти 121 тысячу пассажиров.

Отметим, развитие водного транспорта президент Владимир Путин обозначил как одну из ключевых задач. В 2019 году Нижегородская область начала возрождать скоростной речной флот, субсидируя перевозки и приобретение судов. Теперь эти усилия получили признание на федеральном уровне.