Нижегородский «Водолет» признан лучшей судоходной компанией России

Что касается масштабов работы «Водолета», то сегодня его парк составляют два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» («Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов»), пять судов «Валдай 45Р» и два судна на воздушной подушке «Спутник». Только за навигацию 2025 года они выполнили 4 600 рейсов и перевезли почти 121 тысячу пассажиров.