В Царском Селе получили в дар предметы из Рафаэлевского сервиза

Ираида Ботт, заместитель директора музея по научной работе, подчеркнула, что теперь в коллекции — около 300 вещей, переданных меценатом. Причем все предметы — отнюдь не случайные приобретения. Каждый представляет большую историческую ценность, и о некоторых из них музей мечтал долгие годы.

Среди новых экспонатов — два десятка предметов (графин и 19 рюмок и бокалов) из Царскосельского хрустального сервиза «с черными орлами». Он был изготовлен к 300-летнему юбилею династии Романовых, которое пышно отмечалось в 1913 году, в том числе в Царском Селе. Главный элемент декора — черные гравированные изображения двуглавых орлов с одной стороны и золотой гравированный вензель «Н. А. II» под императорской короной — с другой.

Что касается Рафаэлевского сервиза, то он — самый выдающийся парадный ансамбль столовой посуды конца XIX — начала ХХ века. Изготовлен на Императорском фарфоровом заводе специально для Царского Села по заказу Александра III. Интересно, что данный сервиз начали изготавливать в 1883 году, в год 400-летия со дня рождения Рафаэля, а закончили через 20 лет — уже при Николае II. Предметы сервиза в то время поступали во дворец по мере изготовления, в качестве рождественского подарка.