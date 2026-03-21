В Царском Селе получили в дар предметы из Рафаэлевского сервиза

Ираида Ботт, заместитель директора музея по научной работе, подчеркнула, что теперь в коллекции — около 300 вещей, переданных меценатом. Причем все предметы — отнюдь не случайные приобретения. Каждый представляет большую историческую ценность, и о некоторых из них музей мечтал долгие годы.
Среди новых экспонатов — два десятка предметов (графин и 19 рюмок и бокалов) из Царскосельского хрустального сервиза «с черными орлами». Он был изготовлен к 300-летнему юбилею династии Романовых, которое пышно отмечалось в 1913 году, в том числе в Царском Селе. Главный элемент декора — черные гравированные изображения двуглавых орлов с одной стороны и золотой гравированный вензель «Н. А. II» под императорской короной — с другой.
Мастера приступили к работе в 1883 году, в год 400-летия со дня рождения великого итальянца, а завершили ее 20 лет спустя, в царствование Николая II. Ежегодно, по мере изготовления сервиза, новые изделия представляли императорам в числе подарков к Рождеству. Сервиз поражает воображение: предметы украшены орнаментальными и аллегорическими композициями по мотивам Лоджий Рафаэля.
Кроме посуды коллекция музея пополнилась на 25 предметов художественной мебели. Большая часть дара выставлена на всеобщее обозрение в Большом зале Екатерининского дворца до 6 апреля.