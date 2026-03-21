В Царском Селе получили в дар предметы из Рафаэлевского сервиза

Коллекция Государственного музея-заповедника «Царское Село» пополнилась сразу на 128 предметов — раритетов XVIII — начала ХХ века. Все они переданы в дар меценатом Михаилом Карисаловым. Среди них — вещи из знаменитых сервизов: Рафаэлевского фарфорового, Царскосельского хрустального «с черными орлами», Вседневного XVIII века. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Ираида Ботт, заместитель директора музея по научной работе, подчеркнула, что теперь в коллекции — около 300 вещей, переданных меценатом. Причем все предметы — отнюдь не случайные приобретения. Каждый представляет большую историческую ценность, и о некоторых из них музей мечтал долгие годы.

Среди новых экспонатов — два десятка предметов (графин и 19 рюмок и бокалов) из Царскосельского хрустального сервиза «с черными орлами». Он был изготовлен к 300-летнему юбилею династии Романовых, которое пышно отмечалось в 1913 году, в том числе в Царском Селе. Главный элемент декора — черные гравированные изображения двуглавых орлов с одной стороны и золотой гравированный вензель «Н. А. II» под императорской короной — с другой.

Что касается Рафаэлевского сервиза, то он — самый выдающийся парадный ансамбль столовой посуды конца XIX — начала ХХ века. Изготовлен на Императорском фарфоровом заводе специально для Царского Села по заказу Александра III. Интересно, что данный сервиз начали изготавливать в 1883 году, в год 400-летия со дня рождения Рафаэля, а закончили через 20 лет — уже при Николае II. Предметы сервиза в то время поступали во дворец по мере изготовления, в качестве рождественского подарка.

Мастера приступили к работе в 1883 году, в год 400-летия со дня рождения великого итальянца, а завершили ее 20 лет спустя, в царствование Николая II. Ежегодно, по мере изготовления сервиза, новые изделия представляли императорам в числе подарков к Рождеству. Сервиз поражает воображение: предметы украшены орнаментальными и аллегорическими композициями по мотивам Лоджий Рафаэля.

Кроме посуды коллекция музея пополнилась на 25 предметов художественной мебели. Большая часть дара выставлена на всеобщее обозрение в Большом зале Екатерининского дворца до 6 апреля.