Учебники по языкам республик России появятся в школах, заявил Кравцов

Кравцов: единая линейка учебников по родным языкам появится в школах России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик России появится в школах РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути — с 1-го по 11-й класс», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что работа над созданием учебников ведется специалистами Федерального института родных языков народов Российской Федерации в сотрудничестве с регионами и научно-образовательными организациями.

Уточняется, что в 2026 году запланированы экспертиза подготовленных учебников, их доработка, подготовка к выпуску и принятие решения о включении изданий в федеральный перечень учебников.