В Омской области стартовал набор участников на программу «СкейлАп-2026»

Предпринимателей из Омской области приглашают присоединиться к новому потоку программы «СкейлАп-2026», организованной по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Набор участников уже стартовал. Присоединиться к программе могут действующие предприниматели, которые хотят расширить или развить свой бизнес. Участникам предстоит пройти образовательные модули и посетить стратегические сессии. Сопровождать их будут наставники — опытные предприниматели.
Подать заявку на участие можно по ссылке. В 2026 году предусмотрен специальный региональный трек для предпринимателей из муниципалитетов. Для них будет проведен отдельный конкурс. По его итогам три предпринимателя получат возможность бесплатного участия в программе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.