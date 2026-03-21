В Омской области стартовал набор участников на программу «СкейлАп-2026»

Присоединиться к обучению приглашают действующих предпринимателей, которые хотят расширить или развить свой бизнес.

Источник: Национальные проекты России

Предпринимателей из Омской области приглашают присоединиться к новому потоку программы «СкейлАп-2026», организованной по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.

Набор участников уже стартовал. Присоединиться к программе могут действующие предприниматели, которые хотят расширить или развить свой бизнес. Участникам предстоит пройти образовательные модули и посетить стратегические сессии. Сопровождать их будут наставники — опытные предприниматели.

Подать заявку на участие можно по ссылке. В 2026 году предусмотрен специальный региональный трек для предпринимателей из муниципалитетов. Для них будет проведен отдельный конкурс. По его итогам три предпринимателя получат возможность бесплатного участия в программе.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.