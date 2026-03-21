Бизнесу в Оренбуржье помогут развить туристическую инфраструктуру

На основе конкурсного отбора предпринимателям предоставят субсидии.

Источник: Национальные проекты России

Прием заявок от предпринимателей на получение субсидий для развития туристической инфраструктуры стартовал в Оренбургской области. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Оренбурга.

Заявки принимают до 9 апреля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. К участию в конкурсном отборе приглашают юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют проекты в сфере туризма.

Средства можно направить на создание и обустройство пляжей на берегах водоемов, объектов кемпинг-размещения, приобретение различного оборудования. Также за счет субсидий можно развивать национальные туристские маршруты. Подчеркивается, что максимальный размер субсидии на один проект — не более 10 млн рублей.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.