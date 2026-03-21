Что не вредно съесть на ночь, а от чего лучше отказаться, рассказала медик

Считается, что правило: не есть после шести — залог стройности. Так ли это в действительности, рассказывает эндокринолог Елена Черная.
Желание перекусить на ночь чаще всего связано со стрессом. Кроме того, часто переедают вечером те, кто пренебрегает полноценным завтраком и обедом. И увы, прогулки перед сном и занятия йогой не всегда помогают справиться с тягой к еде.
Медик назвала продукты, которые не повредят, если силы воли не хватает, чтобы не открыть холодильник.
Это может быть, к примеру, банан — в этих фруктах кроме всего прочего содержится аминокислота, стимулирующая выработку гормона сна. Можно также устроить второй ужин из нежирного творога с йогуртом. То есть, это должна быть пища, обеспечивающая чувство сытости, но не провоцирующая тяжесть.
В то же время лучше отказаться от продуктов, которые могут негативно сказаться на качестве сна. Это кофе, чай и шоколад, в которых содержится кофеин. Мясные блюда и тяжелые углеводы — они слишком долго перевариваются. Алкоголь, который только кажется расслабляющим, а на самом деле нарушает цикл сна.
«Вечернее питание не всегда приводит к набору веса. Нужно учитывать качество и количество пищи — эти критерии куда важнее», — цитирует врача «Доктор Питер».
Ранее врач рассказал об общем у статинов и антибиотиков и их влиянии на печень.