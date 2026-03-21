В аэропорту Волгограда меняют расписание полетов из-за ограничений в небе

Уточнить статус полета можно несколькими способами. Вся информация доступна на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, а также по телефону справочной службы +7 (8442) 32−60−48. Кроме того, сведения о вылетах и прилетах предоставляют непосредственно авиакомпании по телефонам своих горячих линий.