В аэропорту Волгограда меняют расписание полетов из-за ограничений в небе

В международном аэропорту Волгограда 21 марта 2026 года предупредили о возможных изменениях в расписании из-за вводимых ограничений на использование воздушного пространства, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять актуальную информацию о своих рейсах перед выездом.
Уточнить статус полета можно несколькими способами. Вся информация доступна на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, а также по телефону справочной службы +7 (8442) 32−60−48. Кроме того, сведения о вылетах и прилетах предоставляют непосредственно авиакомпании по телефонам своих горячих линий.
В пресс-службе воздушной гавани Волгограда добавили, что все службы перевели на усиленный режим работы. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров привлекли дополнительный персонал. Путешественникам также напомнили, что при задержках рейсов им обязаны предоставить все услуги согласно Федеральным авиационным правилам.