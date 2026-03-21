Переводим часы на час вперед: Когда Молдова переходит на летнее время

В Молдове в ночь с 28 на 29 марта состоится переход на летнее время.
В 3:00 стрелки часов переведут на час вперёд — на 4:00, поэтому фактически ночь станет короче, а подъём — раньше.
Переход осуществляется ежегодно для более эффективного использования дневного света в период с апреля по октябрь и синхронизирован со странами Европы.
Врачи предупреждают, что смена времени может вызвать временный стресс для организма. Обычно на адаптацию уходит около трёх дней.
Для более лёгкого перехода рекомендуется сократить использование гаджетов перед сном и чаще бывать на свежем воздухе, чтобы быстрее восстановить режим сна.
