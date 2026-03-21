Возвращение BTS: концерт из Сеула покажут в российских кинотеатрах

Выступление под названием The Comeback Live: Arirang состоится в субботу, 21 марта, на площади Кванхвамун в центре Сеула. Ожидается, что событие соберёт около 260 тысяч зрителей — это может стать самым массовым мероприятием в стране со времён чемпионата мира по футболу 2002 года.